Burundese president vindt dat België etnische verdeeldheid zaaide

De Burundese president Pierre Nkurunziza beschuldigde België er maandag van als voormalig voogdijland ‘etnische verdeeldheid te hebben gezaaid onder de Burundezen’, zo berichtte de website SOS Médias Burundi.

‘In het begin was de eenheid onder de Burundezen gestoeld op clans, en kon je in alle clans Hutu’s, Tutsi’s en Twa’s vinden’, zei Nkurunziza in een toespraak voor de 26ste verjaardag van het Verdrag van Nationale Eenheid.

De president zei dat ‘de indeling gebaseerd was op sociale rang’, en kondigde een sensibiliseringscampagne aan voor een terugkeer naar de traditionele waarden. Hij vroeg alle Burundezen na te gaan van welke clan ze afstammen, en verzekerde dat de ‘etnieën die door de Belgische kolonist werden uitgevonden geleidelijk aan zullen verdwijnen’.

België bestuurde Burundi onder het voogdijregime van de Volkenbond, tot aan de onafhankelijkheid op 1 juli 1962.

Het feest van de nationale eenheid werd in alle provincies gevierd, maar volgens SOS Médias Burundi lokten de festiviteiten niet erg veel volk.