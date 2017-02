Trump-administratie verdedigt inreisverbod voor rechtbank

Het decreet dat het Amerikaanse vluchtelingenprogramma opschort en reizigers uit zeven moslimlanden de toegang tot de VS ontzegt is ‘een rechtmatige uitoefening van het presidentieel gezag’. Dat argumenteerde de Amerikaanse regering maandag, in een document dat werd neergelegd bij het hof van beroep in San Francisco.

‘Het decreet is een rechtmatige uitoefening van het zeggenschap van de president over de toegang van buitenlanders tot de Verenigde Staten en het toelaten van vluchtelingen’, stelde het ministerie van Justitie in het document.

Volgens Trumps administratie is de beslissing van een federale rechter in Seattle vrijdag om de uitvoering van het decreet tijdelijk te blokkeren in heel Amerika ‘zeer verregaand’. Tegelijk wordt tegengesproken dat het decreet tegen moslims gericht is. De beperkingen zijn ‘neutraal tegenover de religie’, klinkt het.

Niet bevoegd?

Het ministerie van Justitie is ook van mening dat de twee staten die het decreet in beroep aanvochten daarvoor niet bevoegd zijn, omdat de immigratiewet een federale aangelegenheid is.

De twee staten en de Trump-administratie verdedigen dinsdag om 15 uur (dinsdagavond om middernacht in België) hun standpunten. Dat zullen ze telefonisch doen, tijdens de hoorzitting in San Fransisco.