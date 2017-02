Luk Van Biesen trekt Open VLD-lijst in Zemst

Kamerlid Luk Van Biesen trekt de Open VLD-lijst in Zemst, de gemeente waar hij twee jaar geleden naartoe verhuisde. Dat heeft het bestuur van Open VLD maandagavond beslist. Voor zijn verhuizing was Van Biesen 32 jaar lang gemeenteraadslid in faciliteitengemeente Kraainem, waarvan 6 jaar (van 1998 tot 2004) schepen.

Op 27 raadsleden in Zemst telt Open VLD momenteel maar één vertegenwoordiger, een situatie waar Van Biesen verandering in wil brengen. Bij de jongste federale verkiezingen stemde in Zemst 20 procent voor de Open VLD-lijst.

Zemst mag zich volgens hem niet laten sandwichen tussen Mechelen en Vilvoorde. Het moet een open gemeente zijn met respect voor het groene karakter. Daarnaast moet ze leefbaar en toegankelijk zijn voor jonge gezinnen en alleenstaanden, met alle nodige voorzieningen op vlak van onder meer onderwijs en kinderopvang.