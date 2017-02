Syrisch regime hangt opposanten massaal op in 'slachthuis'

Een nieuw rapport van Amnesty registreert een georganiseerde gruwel in Syrië die nog een stap verder gaat dan de gekende folteringen: massa-ophangingen. Daarbij worden ook massaal burgers omgebracht. Amnesty spreekt van 'een verborgen monstrueuze campagne om elke vorm van protest de kop in te drukken'.

Onthullingen over de onmenselijke situatie in de gevangenissen van president Bashar al-Assad zijn er in de voorbije jaren al herhaaldelijk geweest. Het ‘Caesar-archief’, vrijgegeven in 2014, omvat de foto’s van 11.000 gevangenen die in Damascus werden doodgefolterd of omkwamen van ontbering. Vele ex-gevangenen getuigden over overbevolking, systematische foltering, uithongering, verkrachting van mannen en vrouwen, en willekeurige executies.



In zijn nieuwe rapport, Human Slaughterhouse (‘slachthuis voor mensen’), beschrijft Amnesty International een georganiseerde gruwel die nog een stap verder gaat: massa-ophangingen in de beruchte gevangenis van Saydnaya, na een instant-veroordeling door een ‘militaire veldrechtbank’. ‘Tussen 2011 en 2015 werden elke week, en soms tweemaal wekelijks, groepen tot vijftig mensen ‘s nachts uit hun cel gehaald en opgehangen’, aldus Amnesty.



Massagraven



Op basis van interviews met ex-gevangenen, voormalige cipiers, rechters en advocaten beschrijft de mensenrechtenorganisatie een systeem dat in vijf jaar tijd tot 13.000 gevangenen, ‘de meeste van hen burgers die beschouwd werden als opposanten tegen het regime’, het leven kostte door geheime executies.



‘Ze lieten ze daar tien tot vijftien minuten hangen’, zei een voormalige rechter die executies bijwoonde aan Amnesty. ‘Sommigen stierven niet meteen omdat ze te licht waren. De jonge jongens werden niet gedood door hun gewicht. De assistenten van de officieren trokken aan hen om hun nek te breken.’ Gevangenen die boven de executiezaal vastzaten, getuigden over ‘het geluid van een soort gorgelen, dat zo’n tien minuten duurde’. ‘Dat vond ik toen normaal’.



De lichamen werden afgevoerd naar massagraven. Het rapport van Amnesty toont satellietfoto’s van zulke begraafplaatsen die in de voorbije jaren verdubbelden in oppervlakte.



Het Amnesty-onderzoek sluit, op basis van de beschikbare bronnen, af in december 2015. Maar de mensenrechtenorganisatie stelt dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de systematische executies sindsdien zijn gestopt.

LEES HET VOLLEDIGE RAPPORT VAN AMNESTY INTERNATIONAL