Straf wegens bedplassen wordt vijfjarig jongetje fataal

In Aire-sur-la-Lys, in het noorden van Frankrijk, is in de nacht van zondag op maandag nabij een kanaal het lijkje van een vijfjarige jongen gevonden. Het kind was gestraft wegens bedplassen. Zijn stiefvader en moeder zijn opgepakt.

De jongen was gestraft wegens bedplassen. De stiefvader had er niet beter op gevonden dan Yanis buiten te laten lopen terwijl het slecht weer was en Yanis ‘licht gekleed’ was. De stiefvader volgde vermoedelijk het kind op de fiets. Volgens de met het dossier belaste procureur is Yanis overleden aan schedelverwondingen veroorzaakt door ‘een valpartij’.

‘Sommige van die verwondingen kunnen aan één of meerdere valpartijen toegeschreven worden, anderen aan bewust geweld, aldus procureur Patrick Leleu.

De hulpdiensten werden door de 30-jarige stiefvader opgebeld. Zowel hij als de 23-jarige moeder zijn werkloos. Zij zijn een koppel sinds augustus 2015. Yanis was het enige kind van de moeder.