Amsterdam geeft Airbnb-verhuurder recordboete

De Nederlandse gemeente Amsterdam heeft een verhuurder van appartementen op de website Airbnb een recordboete opgelegd van bijna 300.000 euro.

De man verhuurde via een sleutelbedrijf maar liefst elf appartementen in één pand, en hield zich daarbij niet aan de regels. Vogens de gemeente gaat het om “een prototype van een illegaal hotel”. Amsterdam hoopt dat de boete van 297.000 euro een belangrijk signaal is voor andere sleutelbedrijven.

De eigenaar heeft beroep aangetekend.

Amsterdam worstelt al een tijdje met de toegenomen populariteit van Airbnb. Steeds meer woningen en appartementen zijn bestemd voor toeristen, waardoor het voor bewoners nog lastiger is om een betaalbaar pand te vinden op een al erg krappe woningmarkt. Eind vorig jaar bereikte de Nederlandse gemeente een akkoord met Airbnb, waardoor de verhuur in Amsterdam beperkt is tot 60 dagen per jaar.