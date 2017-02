Gouverneur Decaluwé steunt sluiting snelwegparkings door Weyts

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is tevreden dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werk gemaakt heeft van een totaalplan rond de snelwegparkings langs de E40. De gouverneur had daar op aangedrongen omdat vluchtelingen vaak gebruik maken van die parkings om in vrachtwagens te klimmen. Dat schrijft Belga.

Eind 2016 besliste de Vlaamse regering om privé-bewaking in te schakelen om snelwegparkings langs de E40 te bewaken. Heel wat vluchtelingen proberen namelijk via de parkings vrachtwagens binnen te dringen in de hoop zo in Groot-Brittannië te geraken. Die maatregel bleek heel effectief, maar liep af op 31 december.

Al snel bleken de vluchtelingen terug hun weg te vinden naar de parkings. Gouverneur Decaluwé, heel wat lokale burgemeesters en korpschefs van omliggende politiezones, hadden daarom aangedrongen om terug privé-bewaking in te schakelen tot er een structurele maatregel uit de bus kwam. Die is er nu. Minister Weyts presenteerde maandag een totaalplan in een systeem van kort- en langparkeren langs de E40, van Groot-Bijgaarden tot aan de Franse grens.

‘We hadden inderdaad aangedrongen om structurele maatregelen te nemen. We zijn blij dat daar nu effectief opvolging aan wordt gegeven’, aldus gouverneur Decaluwé. ‘Het is goed dat er een globaal plan is van alle parkings. Hopelijk wordt de parking van Westkerke nu ook op een goede manier ingericht.’ Die parking is al jaren dicht maar zou in het voorjaar opnieuw open gaan en dienen als langparkeerzone.

Situatie weer rustiger

De gouverneur geeft nog mee dat de situatie na een korte opstoot terug rustiger is. ‘Het gaat echt in golven. We zien dat mensensmokkelaars creatiever worden. Het is niet toevallig dat we de jongste weken enkele tientallen vluchtelingen hebben aangetroffen in de omgeving van Tielt na een korte opstoot langs de E40. We zullen blijven monitoren, en ook het systeem van minister Weyts zal moeten geëvalueerd en bijgestuurd worden waar nodig’, besluit Decaluwé.