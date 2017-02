4.444 kinderen misbruikt door katholieke Australische priesters

In totaal 4.444 kinderen zouden tussen 1950 en 2010 seksueel misbruikt zijn door katholieke priesters in Australië. Dit maakte een onderzoekscommissie maandag bekend.

De 4.444 misbruikte kinderen hadden gemiddeld de leeftijd van 11 jaar. De koninklijke commissie doet al sinds 2013 onderzoek naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in Australië en kreeg in totaal 4.444 meldingen van misbruik bij 1.000 onderzochte katholieke instellingen. Uit de cijfers, die bekend werden gemaakt tijdens een hoorzitting, blijkt dat 7 procent van de Australische priesters ervan wordt beschuldigd seksueel misbruik te hebben gepleegd.

Eerder was al duidelijk dat er veel gevallen van kindermisbruik waren, maar maandag kwamen voor het eerst de cijfers naar buiten. Ongeveer 2.400 priesters zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik en bijna 1.900 daarvan zijn geïdentificeerd. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 10,5 voor meisjes en 11,5 voor jongens.

Advocaat Gail Furness maakte de statistieken bekend. Zij onthulde ook dat het Vaticaan had geweigerd om bepaalde documenten vrij te geven over de Australische priesters die worden beschuldigd van misbruik. Ook de katholieke kerken in Australië wilden niet helpen bij het onderzoek.

Furness: 'De kinderen werden genegeed of erger nog gestraft. Beschuldigingen werden niet onderzocht. Priesters werden overgeplaatst naar nieuwe gemeenschappen waar niemand iets van hun verleden af wist. Documenten werden niet bewaard of vernietigd.' Het onderzoek is overigens nog niet helemaal afgerond. Het volledige rapport wordt pas verwacht tegen het einde van 2017.