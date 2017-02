‘Cijfers Homans tonen wel duidelijke daling armoede’

‘De armoedecijfers die minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans heeft gebruikt, tonen wel degelijk een duidelijke daling van de armoede. Er is sprake van een ommekeer tegenover de voorgaande jaren. En dat is positief nieuws', zegt Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) in een reactie op de kritiek op minister Homans.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans kwam zondag in 'De zevende dag' vertellen dat het armoederisico in Vlaanderen is gedaald van 11,1 naar 10,3 procent. 'Een trendbreuk', aldus de minister. Maar de cijfers die de minister gebruikte, werden in twijfel getrokken door experts en door de oppositie.

Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) countert die kritiek. 'Er is volgens de voorlopige cijfers wel degelijk sprake van een duidelijke daling, zowel op het vlak van armoederisico (van 11,2 naar 10,3 procent) als op het vlak van minderjarigen (van 14 naar 12 procent) en op het vlak van eenoudergezinnen (van 33 naar 27 procent)', zegt De Bruyn. Hij spreekt van 'een ommekeer tegenover de vorige jaren'.

‘Critici gaven met dezelfde cijfers ook al kritiek op Homans’

Piet De Bruyn Foto: Marc Herremans - Corelio

Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de communicatie van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) over de armoedecijfers. Volgens Vlaams parlementslid An Moerenhout gebruikt de minister namelijk cijfers van voor haar aantreden om te beweren dat haar eigen beleid werkt. Oppositiepartij SP.A pleit ervoor om het Rekenhof de armoedecijfers en de impact van het beleid op die cijfers te laten analyseren.

De Bruyn erkent dat de cijfers deels gebaseerd zijn op gegevens uit 2014. 'Maar dat heeft critici in het verleden ook niet weerhouden om op basis van cijfers uit dezelfde periode kritiek te geven op het beleid van Homans. Dat werkt dus in twee richtingen', legt De Bruyn uit.

Bovendien kan er volgens De Bruyn wel degelijk al een effect zijn van het andere beleid dat sinds het aantreden van de Vlaamse en federale regeringen wordt gevoerd. Met name de focus op jobcreatie heeft er volgens hem voor gezorgd dat 'vele duizenden extra gezinnen nu een inkomen hebben uit arbeid'.

De Bruyn wil ook loskomen van de pure cijferdiscussie. Hij vraagt vooral te kijken naar het gevoerde armoedebeleid dat ook in het Vlaams Actieplan Armoedbestrijding is gegoten. Hij wijst ook op de armoedetoets die is uitgevoerd op de vernieuwde kinderbijslag. 'Velen vreesden en waarschuwden voor een negatieve impact. Wel, de impact blijkt positief te zijn'.