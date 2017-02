Facebook pakt met Franse media ‘fake news’ aan

Acht Franse media (Le Monde, AFP, BFM-TV, Franceinfo, France Médias Monde, L’Express, Libération en 20 Minutes) hebben met Facebook een akkoord gesloten om de toename van “fake news” op het sociale netwerk tegen te gaan.

Frankrijk maakt zich op voor de presidentsverkiezing in april en de Franse media willen voorkomen dat in hun land hetzelfde gebeurt als in de VS, waar de Amerikaanse verkiezingscampagnes overschaduwd werden door de verspreiding van vele foute informatie op het internet.

Het akkoord voorziet dat Facebook-gebruikers de mogelijkheid krijgen om een bericht, waarvan ze denken dat het fout is, kunnen signaleren. Het bericht wordt vervolgens geverifieerd door de deelnemende media.

Indien twee media bevestigen dat een gesignaleerd bericht fout is met een link naar een artikel dat dit bewijst, verschijnt de betwiste informatie aan de gebruikers met een banner waarop staat dat twee ‘factcheckers’ het bericht in twijfel trekken.

Het Franse systeem is gebaseerd op een gelijkaardig systeem, dat vijf Amerikaanse media in het leven hebben geroepen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen.