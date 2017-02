Groen hekelt 'fake goednieuwsshow' Homans

Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de communicatie van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) over de armoedecijfers. Volgens Vlaams parlementslid An Moerenhout gebruikt de minister namelijk cijfers van voor haar aantreden om te beweren dat haar eigen beleid werkt. 'Het is niet omdat in de VS sommigen ‘alternative facts’ meer en meer gebruiken, dat de N-VA-minister hetzelfde mag doen in Vlaanderen', aldus Moerenhout.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans kwam zondag in 'De zevende dag' vertellen dat de armoede in Vlaanderen is gedaald met twee procent. 'Een trendbreuk', aldus de minister. Maar de cijfers die de minister gebruikte, werden in twijfel getrokken door experts.

Ook oppositiepartij Groen heeft grote vragen bij de communicatie van minister Homans. 'De minister mag en kan niet beweren dat cijfers van voor haar aantreden een positief gevolg zijn van haar beleid. Indien ze de kinderarmoede écht wil laten dalen, is het nu alle hens aan dek', zegt Groen-parlementslid An Moerenhout.

Moerenhout: 'Dat politici verschillende meningen hebben over de manier waarop armoede tegengegaan moet worden, is normaal. Maar het is niet normaal dat een minister feiten verkeerd voorstelt'. 'Het is niet omdat in de VS sommigen ‘alternative facts’ meer en meer gebruiken, dat de N-VA-minister hetzelfde mag doen in Vlaanderen. De Vlamingen hebben het recht op een overheid die hen correct informeert, de juiste cijfers en feiten geeft, en in volle transparantie werkt', aldus Moerenhout.