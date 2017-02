Crevits terughoudend over uitbreiding maximumfactuur

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil eerst een duidelijk zicht krijgen op de studiekosten alvorens te beslissen over een eventuele uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs. Dat zegt ze in reactie op het pleidooi van Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

In zijn boek over kinderarmoede ('Spelen in zwarte sneeuw') stelt Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen voor om niet enkel in het basisonderwijs maar ook in het secundair onderwijs te werken met een maximumfactuur.

‘Complexer dan in het basisonderwijs’

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) toonde zich in het verleden al eerder terughoudend. Ze blijft ook nu voorzichtig. 'Ik deel de bekommernis om betaalbaar onderwijs. Ouders hebben altijd recht op informatie over welke kosten ze kunnen verwachten', zegt de CD&V-minister. Maar een maximumfactuur invoeren in het secundair onderwijs is 'complexer' dan in het basisonderwijs. 'Wie bijvoorbeeld voor kok leert, heeft extra en ander materiaal nodig dan in andere studierichtingen', klinkt het.

Daarom wil minister Crevits via het instrument van de studiekostenmonitor eerst zicht krijgen op de studiekosten. Die monitor moet vanaf volgend schooljaar de studiekosten van de verschillende onderwijsniveaus in kaart brengen.

Het pleidooi van de Kinderrechtencommissaris krijgt intussen wel de steun van onder meer Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede, Ivo Mechels van Test-Aankoop en Caroline Gennez van oppositiepartij sp.a.