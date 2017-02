Aantal ongevallen aan overwegen blijft stabiel

Het afgelopen jaar zijn er 45 ongevallen gebeurd aan overwegen. Daarbij lieten vier mensen het leven, acht mensen raakten gewond. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel maakte de cijfers maandag bekend in Aalter. In 2015 waren er evenveel ongevallen

Minder doden dan in 2015

Ondanks heel wat infrastructuurmaatregelen en sensibiliseringsacties daalt het aantal ongevallen aan overwegen niet drastisch. Het jaarlijks gemiddelde over de jongste tien jaar bedraagt 51. In 2016 vielen wel minder doden in vergelijking met 2015, toe er nog elf doden te betreuren waren. Het aantal gewonden verviervoudigde het afgelopen jaar, tot acht.

De meeste ongevallen worden veroorzaakt door mannelijke buurtbewoners in een voertuig tijdens de spits. Heel wat ongevallen gebeuren ook in havens, namelijk zeventien, waarvan vijftien in de Haven van Antwerpen. Infrabel doet daarom opnieuw een oproep aan vrachtwagenbestuurders om de signalisatie te respecteren. Er kom in het voorjaar ook een nieuwe campagne.

Jaarlijks gebeuren ook altijd ongevallen met vrachtwagens die te hoog geladen zijn en bovenleidingen raken. 'Het niet respecteren van de verkeersregels is en blijft de hoofdoorzaak. Dat is levensgevaarlijk en vormt een echt sociaal-maatschappelijk probleem', aldus Infrabel. Bovendien zorgen de ongevallen naast menselijk leed voor vertragingen op het spoor, gemiddeld ruim twee uur per dag.

Nochtans doet Infrabel heel wat inspanningen om overwegen veiliger te maken. Sinds 2005 zijn er zelfs 300 overwegen afgeschaft. 'Waar het kan wil Infrabel zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad', aldus de beheerder. Op plaatsen waar de overweg niet kan afgeschaft worden, investeert Infrabel in de vernieuwing, aanpassing en het onderhoud ervan. Vorig jaar werd nog 33 miljoen euro geïnvesteerd in de veiligheid aan overwegen.