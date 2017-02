Op de Winteruniversiade in het Kazachse Almaty werd Patrick Vandevelde maandag negentiende (op 28) in de kwalificaties van de skicross. De 21-jarige freestyleskiër, die studeert aan de Universiteit Gent, was met zijn chrono van 59.63 4,5 seconden trager dan de Rus Kirill Merenkov, die de toptijd klokte.

Morgen/dinsdag treedt Vandevelde aan in de achtste finales. Ook het vervolg van de competitie staat dan geprogrammeerd.

Elle Kempenaers, de tweede Belg die maandag in actie kwam, eindigde als 28e in de slalom. De 18-jarige KU Leuvenstudente klokte na twee runs af in 1:39.94. Ze had daarmee 7.37 achterstand op de Wit-Russische Maria Shkanova, die goud won.