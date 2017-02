Groen wil dat koning Filip zijn tuin openstelt voor publiek

De koninklijke tuin in Laken is al eeuwen exclusief voorbehouden voor de koninklijke familie. Achter een blinde muur schuilt een park van 186 hectare, bijna zo groot als Monaco. Al jaren proberen politieke partijen die grote groene vlek in hartje Brussel permanent toegankelijk te maken voor het publiek. Zonder succes.

Foto: BELGAIMAGE

Oppositiepartij Groen dient dinsdag in het Brussels Parlement een resolutie in om de tuin open te stellen en ook de Brusselse meerderheid werkt aan een voorstel. Via de Regie der Gebouwen, een departement van Jan Jambon (N-VA), is de regering voor 49 procent eigenaar van het domein. De andere 51 procent is in handen van de Koninklijke Schenking.

Het kabinet-Jambon belooft alvast aan de Regie der Gebouwen te vragen om het idee te onderzoeken. “Maar het dossier is een juridisch kluwen en ook praktisch niet zo gemakkelijk te realiseren. We moeten nog altijd te allen tijde de veiligheid van de koning kunnen garanderen. En we moeten de goedkeuring krijgen van de ­Koninklijke Schenking”, zegt de woordvoerder van Jambon.

De koninklijke familie staat alleszins niet te springen voor de plannen. Het is geen groot geheim dat de familie gesteld is op haar private tuin. Koning Filip gebruikt de tuin intensief om te joggen of zijn hond uit te laten. Vóór zijn koningschap gebruikte hij de tuin zelfs om rondjes te vliegen met zijn ­helikopter, tot grote frustratie van de buren.