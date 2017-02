Amerikaanse leger test speciale kogels

Kogels hebben maar één doel: het verwonden of doden van mensen. Het Amerikaanse leger wil daar nu wat aan veranderen en gaat kogels testen die biologisch afbreekbaar zijn.

“De huidige materialen die we gebruiken tijdens oefeningen hebben honderden jaren nodig om volledig te verdwijnen', aldus het ministerie van Defensie in een brief. 'Sommige kogels hebben bovendien het potentieel om te verroesten en zowel de grond als het water te vervuilen.'

Met die zaken in het achterhoofd wil het Amerikaanse leger haar trainingsmateriaal ‘vergroenen’. Er is een opdracht uitgeschreven voor biologisch afbreekbare munitie, inclusief granaten en kogels voor tanks, waarop bedrijven zich kunnen inschrijven. Het is nu wachten op offertes.

Het gaat bovendien over meer dan zomaar ‘milieuvriendelijke kogels’. 'Het is de bedoeling dat er ook zaden in verwerkt zitten die kunnen uitgroeien tot eetbare planten en bloemen. Dieren zouden deze planten moeten kunnen opeten zonder dat ze er ziek van worden', stelt Defensie, dat overtuigt is van de praktische haalbaarheid door enkele gelukte proeven van militaire wetenschappers.

Loodvrije kogels van Nammo

Vervuilde sites

Liefst 900 militaire faciliteiten behoren tot de 1.300 meest vervuilde plekken in de VS, vandaar de nood aan een groene oplossing voor de huidige problemen. 'Er staan meestal oudere gebouwen, met verf- en asbestproblemen', aldus advocaat Skip Kazmarek. 'Het zijn vrij vuile plekken. Meer modernere sites hebben dan weer last van giftig afval, door explosieven en chemische lekken.'

'Bovendien stapelt het lood in munitie elk jaar op, waardoor het uiteindelijk naar het grondwater gaat lekken en een gevaar vormt voor de omgeving. Als je de samenstelling van kogels verandert, kan je de levenskwaliteit verbeteren', stelt Kazmarek.

‘Groene kogels’

De Amerikanen testten al eens kogels bestaande uit wolfraam maar vreesden voor gezondheidsrisico’s, waardoor ze snel terugkeerden naar lood. In Canada zijn ze intussen wel overgeschakeld op ‘groene kogels’. 'De overgang naar minder vervuilende munitie is al 25 jaar aan de gang', vertelt Nic Jenzen-Jones van de onderzoeksgroep Armament Research Services. 'Zeker de laatste tien jaar steekt men veel meer energie in het ontwikkelen van kogels die beter zijn voor gebruiker en omgeving.'

De Noorse ontwikkelaar Nammo heeft reeds loodvrije kogels op de markt gebracht, welke in gebruik zijn door het Zweedse leger. Al kosten die uiteraard meer dan de huidige kogels uit lood. 'Men begrijpt ondertussen dat duurzaamheid belangrijk is', aldus Jenzen-Jones. 'En daarvoor betaalt men graag wat een beetje meer.'