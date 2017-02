Goud voor Belgisch duo op EK U21 tafeltennis, brons voor Lung in enkelspel

Lisa Lung en Eline Loyen hebben zondag de gouden medaille behaald in het dubbelspel op het EK tafeltennis voor U21 in het Russische Sotsji. Lung pakte ook brons in het enkelspel.

In de dubbelfinale won het Belgische duo met 3-1 (10-12, 12-10, 11-8 en 11-9) van de Roemeense eerste reekshoofden Adina Diaconu en Andreea Dragoman.

“Tactiek heeft het verschil niet gemaakt. We zijn gewoon kalm gebleven in de finale. Ik was nerveus en maakte veel fouten. Gelukkig had Lisa een manier gevonden om me kalm te houden”, verklaarde Eline Loyen na de eindstrijd.

In het enkel behaalde Lung brons na een overwinning in zeven sets tegen de Russin Ekatarina Guseva. De speelster van P.W. Diest verloor vervolgens in de halve finales met 4-0 (11-4, 11-7, 11-8, 11-8) van de Duitse Yuan Wan, die in de finale onderuit ging tegen haar landgenote Chantal Mantz.