Juventus wint Italiaanse topper dankzij geweldige pegel van Cuadrado

Juventus heeft de Italiaanse topper tegen Inter met het kleinste verschil gewonnen dankzij een geweldige knal van Juan Cuadrado. Ex-Club Brugge-speler Ivan Perisic werd in blessuretijd nog uitgesloten. De Oude Dame loopt zo weer zes punten uit op het Napoli van Dries Mertens.

De partij begon aan een razend tempo. Al na twee minuten pakte Juventus-ster Paulo Dybala uit met een heerlijke halve omhaal, Inter-doelman Samir Handanovic hield zijn inzet uit het doel. Tien minuten later was de vinnige Argentijn daar weer, nu verhinderde de deklat dat zijn subtiele plaatsballetje in doel viel. Op het kwartier kon Inter dan toch reageren: eerst trapte Roberto Gagliardini een bal die bleef hangen na een hoekschop net over, enkele minuten later trapte Joao Mario van even buiten de zestien centimeters naast.

Het evenwicht was weer helemaal hersteld en Gianluigi Buffon moest de Oude Dame zelfs van een achterstand houden toen ex-Club Brugge-speler Ivan Perisic op een voorzet boven iedereen uitklom. Toch was het Juventus dat naarmate de rust in zicht kwam weer de bovenhand nam. Juan Cuadrado vertaalde dat in een prachtige doelpunt toen hij een afgeweerde hoekschop heerlijk op de pantoffel pakte. Een geweldige streep, onhoudbaar voor Handanovic.

Juventus behoudt zes punten voorsprong op Napoli

Na rust leek Juventus de topper onder controle te hebben. De zwart-witten kwamen ei zo na op 2-0 toen Gonzalo Higuain niet zelfzuchtig was en afgaf voor Miralem Pjanic, maar de Bosniër zag zijn schuiver gepakt door Handanovic. Inter had het nu veel moeilijker om aan kansen te komen en mocht Handanovic danken dat Higuain de score niet verdubbelde toen de Argentijn vanuit een scherpe hoek kon trappen. In de slotfase drongen de bezoekers wel nog aan, maar de Turijnse muur bleek onmogelijk om te slopen. In dat slotoffensiefje kreeg Ivan Perisic zowaar nog de rode kaart van ref Nicola Rizzoli.

Juventus staat nu zes punten los op eerste achtervolger Napoli en heeft zelfs nog een wedstrijd minder gespeeld. Inter Milaan blijft hangen op de vijfde plek.