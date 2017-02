Hugo Broos schrijft geschiedenis en wint Afrika Cup met Kameroen

Het is Hugo Broos en zijn Kameroense tweede familie gelukt. Kameroen haalde tegen alle verwachtingen in, en onder de deskundige leiding van Broos, de finale van de Afrika Cup, maar daar wachtte wel favoriet Egypte. Dat kwam op voorsprong in de eerste helft dankzij Elneny, maar een mentaal sterk Kameroen keerde na de rust de scheve situatie helemaal om. Het won met 1-2. Hugo Broos is de eerste Belgische coach die een groot landentoernooi kan winnen.

Huwelijksaanzoeken, babywensen, een instant nationale feestdag uitroepen in het hele land. Moest Kameroen de Afrika Cup winnen, werd het land gek, zo verklaarde Hugo Broos ons begin dit weekend. Ook hij, de blanke tovenaar van dit elftal, had al een huwelijksaanzoek mogen ontvangen, zo bleek. De Kameroeners wisten dus waarvoor ze speelden.

Elneny verknalt feestje

Voor de finale werd er een groots spektakel opgezet, met vuurwerk, danseressen en liveoptredens, maar op het veld flitste het niet zo hard vanaf het eerste fluitsignaal. Tegenstander Egypte, dat op deze Afrika Cup naar achtste eindzege zocht, kwam veel uitgekookter aan de start. Dat leidde al na 22 minuten tot de 1-0 voorsprong, na een knappe combinatie op de rechterflank. Warda kreeg de bal aangespeeld op rechts, legde van aan de zijlijn terug tot Salah en die stuurde met twee tikken Elneny richting de 1-0. De middenvelder van Arsenal knalde de bal van dichtbij hoog tegen de touwen.

Foto: AFP

Tot overmaat van ramp viel daarna centrale verdediger Adolphe Teikeu uit bij Kameroen. Broos moest zo al voor de rust een eerste keer wisselen en bracht Nicolas N’Koulou (Lyon). Na het halfuur sloeg de Kameroense motor dan eindelijk aan, de Ontembare Leeuwen voetbalden vooral met stilstaande fases enkele kansjes bijeen. Christian Bassogog had zijn vizier niet goed afgesteld en trapte tweemaal de bal uit het stadion. Kameroen sloot de eerste helft af met bijna 60% balbezit, maar echt gevaarlijke kansen had het helaas niet gehad.

Varsenare

Egypte ging de rust in met de 1-0 voorsprong, maar het kwartier pauze leek op het ideale moment te komen voor Kameroen. Even weg van de heksenketel, even herbronnen in de kleedkamer en luisteren naar Hugo Broos in de kleedkamer. Geen sjamaan, geen gekke toverdrankjes. Gewoon luisteren naar de goede raad van de oefenheer uit Varsenare. En dat deed de Kameroeners deugd.

Met de inbreng van extra aanvaller Vincent Aboubakar kreeg Kameroen nog wat meer aanvallende impulsen. Het groeide in de wedstrijd en zette op het uur verdiend zijn voet naast Egypte. Uitgerekend N’Koulou, die in de eerste helft uit noodzaak tussen de lijnen werd gebracht, kopte onhoudbaar een voorzet vanop de flanken onhoudbaar tegen de touwen: 1-1 na een uur spelen.

Geniale winning goal

Egypte leek dit scenario helemaal niet te verwachten en kroop steeds meer achteruit. Het wist van geen hout pijlen maken en kwam aanvallend helemaal niet meer in het stuk voor na de rust. Kameroen moest alleen maar de winning goal scoren en het mocht die felbegeerde Afrika Cup de lucht insteken. De minuten tikten genadeloos weg, maar twee minuten voor affluiten zorgde die andere invaller Vincent Aboubakar voor de beslissende goal. Op een geniale manier dan nog wel. Met een kattenpootje zette hij zijn verdediger in de wind, de spits haalde daarna de bal heerlijk uit de lucht en vlamde de 1-2 eindstand op het bord.

Hugo Broos is de eerste Belgische trainer die een groot landentoernooi kan winnen. Hij is uiteraard ook de eerste Belgische coach die de Afrika Cup op zijn naam kan schrijven. Paul Put was er in 2013 dicht bij, maar hij verloor toen de finale met Burkina Faso.

5 - Cameroon have won the AFCON for the fifth time, only Egypt have more won the competition (7). Indomitable. pic.twitter.com/xFl7biMAbH — OptaJean (@OptaJean) February 5, 2017

Foto: REUTERS