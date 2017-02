Lichaam aangetroffen in havengebied Zeebrugge

Zondagmiddag is een levenloos lichaam aangetroffen in het havengebied van Zeebrugge. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket, afdeling Brugge. Het onderzoek loopt.

De omstandigheden van de situatie zijn niet duidelijk. De identiteit van het slachtoffer is nog niet gekend, maar het zou gaan over een man van middelbare leeftijd. Het parket is omstreeks half vijf op de hoogte gebracht van een lichaam dat aangetroffen werd in het water, nabij de kaai van P&O Ferries.

Verdere informatie ontbreekt nog, het lichaam wordt nu ter plaatse onderzocht. Pas na de eerste vaststellingen zal het lichaam uit het water gehaald worden voor verder onderzoek.