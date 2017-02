Roemenië trekt officieel decreet over corruptie in

De Roemeense regering heeft zondag het decreet over de versoepeling van de anticorruptiewetgeving formeel ingetrokken. De versoepeling lokte dagenlang betogingen uit van een omvang die ongezien was sinds de val van het communisme in het Oost-Europese land.

De Roemeense regering heeft zondag het decreet over de versoepeling van de anticorruptiewetgeving formeel ingetrokken. De versoepeling lokte dagenlang betogingen uit van een omvang die ongezien was sinds de val van het communisme in het Oost-Europese land.

‘Het decreet is ingetrokken’, verklaarde minister van Gezondheid Florian Bodog. Ook de entourage van premier Sorin Grindeanu bevestigde zondag het nieuws. Grindeanu kondigde zaterdag al aan dat hij het decreet op de versoepeling van de anticorruptiewetgeving zou intrekken.

Het decreet werd dinsdag aangenomen door de nieuwe sociaaldemocratische regering, die nog maar een kleine maand aan de macht is. Door het nieuwe decreet zou de sociaaldemocratische partijleider Liviu Dragnea naar verluidt een vervolging vermijden.

Het protest tegen de plannen van de regering om de regels ter bestrijding van corruptie te versoepelen, is echter al enkele weken aan de gang. De voorbije weken kwamen op verschillende dagen meer dan 100.000 mensen op straat.