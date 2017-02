Manchester United duwt Leicester nog wat dieper in de put

Gezocht: het Leicester van vorig seizoen. De Foxes, die vorig jaar geschiedenis schreven door de Premier League te winnen, schrijven tegenwoordig vooral geschiedenis door rampzalig te spelen. Ook tegen Manchester United kon Leicester nooit een vuist maken, het verloor kansloos met 0-3. Door deze nederlaag — de vierde op rij — staat Leicester op slechts twee punten van de laatste plaats. Code donker, donkerrood voor Jamie Vardy en co.

De eerste helft tussen Leicester en Manchester United kon nooit echt boeien. Vijf minuten voor halfweg ging het echter plots razend snel. Henri Mkhitaryan ging met een slechte pass van Leicester aan de haal vanop het middenveld en legde na 42 minuten de 0-1 vast. Twee minuten later deed Zlatan Ibrahimovic er een tweede bij, van aan het penaltypunt trapte hij een lage voorzet vanop rechts laag binnen. Voor Ibrahimovic was het zijn twintigste doelpunt van het seizoen over alle competities heen, hij is de eerste United-speler sinds Robin van Persie (2012-2013) die daarin slaagt. Het was ook het 15e competitiedoelpunt van de Zweed, hij is de oudste speler ooit die zoveel goals scoort in één Premier League-seizoen.

15 - At 35y 125d, Zlatan Ibrahimovic is the oldest player to reach 15 @premierleague goals in a single season. Vintage. pic.twitter.com/CV68bl0J3X — OptaJoe (@OptaJoe) February 5, 2017

In de tweede helft legde Juan Mata al snel de 0-3 eindstand vast. Hij zette zelf de aanval op en werkte af na een één-tweetje met Mkhitaryan. Leicester kon daar werkelijk niets tegenover zetten. In het slot viel Marouane Fellaini nog in bij Manchester United, hij speelde iets minder dan een kwartier. In de stand heeft Manchester United nu 45 punten. Het blijft zesde, maar nadert tot op één puntje van Liverpool. Leicester staat gedeeld 15e, maar staat slechts twee punten boven de laatste plaats. Volgende week speelt het een duel op leven en dood met Swansea, dat evenveel punten heeft.

De laatste keer dat een regerend Engelse landskampioen het seizoen erop degradeerde naar de tweede klasse, was in... 1938. Dat twijfelachtig record staat op naam van Manchester City. Leicester heeft gelukkig nog een zee van tijd, veertien wedstrijden om precies te zijn, om de scheve situatie recht te trekken.