Yuhan en Lianne Tan verlengen titel op BK badminton

Yuhan Tan bij de mannen en zijn zus Lianne bij de vrouwen hebben zondag in Neufchâteau hun Belgische badmintontitels in het enkelspel verlengd.

Yuhan, die na de Spelen in Rio afgelopen zomer een punt zette achter zijn internationale carrière, versloeg in de finale de huidige Belgische nummer één Maxime Moreels met 21-16 en 26-24. Voor de 29-jarige Tan is het al zijn tiende Belgische titel en zijn zesde opeenvolgende. Sinds 2006 kon hij zich enkel in 2007 en 2011 niet tot Belgisch kampioen kronen.

Zijn 26-jarige zus Lianne behaalde haar achtste Belgische titel op rij door Flore Vandenhoucke te kloppen met 22-20 en 21-6.

In het dubbelspel bij de mannen ging de titel eveneens weinig verrassend naar Matijs Dierickx en Freek Golinski. In de finale versloegen ze gemakkelijk Julien Carraggi en Jona Van Nieuwkerke (21-7 en 21-14). In het dubbelspel bij de vrouwen pakten Lise Jaques en Flore Vandenhoucke de Belgische titel. In een spannende finale versloegen ze Joke De Langhe en Debbie Janssens (18-21, 22-20 en 21-15). In het gemengd dubbel was de Belgische titel voor Elias Bracke en Lise Jaques. Na een moeilijke eerste set versloegen ze alsnog Freek Golinski en Debbie Janssens: 16-21, 21-13 en 24-22.