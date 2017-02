Kristina Mladenovic steekt titel in Sint-Petersburg op zak

De Française Kristina Mladenovic (WTA 51) heeft zondag het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/776.000 dollar) gewonnen.

In de finale versloeg ze de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 34) in drie sets. Het werd in de Sibur Arena 6-2, 6-7 (3/7) en 6-4 na 2 uur en 37 minuten tennis.

De 23-jarige Mladenovic, die in de eerste ronde Elise Mertens (WTA 85) had gewipt, stond zondag in haar vijfde WTA-finale (in het enkel) en mikte op een tweede titel, na winst in Taiwan (2012). Zowel in Straatsburg (2015), Rosmalen (2016) als Hongkong (2016) eindigde ze als runner-up.

In het dubbelspel (vrouwen & gemengd) heeft de Française drie grandslamtitels achter haar naam. Ze volgt op de erelijst in Sint-Petersburg de Italiaanse Roberta Vinci op. De 22-jarige Putintseva stond voor het eerst in een WTA-finale.