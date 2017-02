Italiaanse priester beschuldigd van organisatie orgiën en aanzetten tot prostitutie

Een katholieke priester uit Padua, Don Andrea Contin, wordt beschuldigd van het organiseren van orgiën, van psychologisch terreur en van het aanzetten tot prostitutie.

Sinds december vorig jaar voert de politie in Padua onderzoek naar de levenswandel van de 48-jarige priester Andrea Contin. Die zou er een heus dubbelleven op na gehouden hebben. Uiterlijk een keurige priester in een klein kerkje. Maar daarachter ging een leven vol uitspattingen schuil.

‘Hij had altijd een koffer bij vol met vibrators, seksspeeltjes, maskers en SM-spullen.’ Een anonieme getuige schetst in de Italiaanse krant Corriere del Veneto geen fraai beeld van de priester. De vrouw, die sinds 2010 een relatie met de priester had, kwam eind vorig jaar met haar verhaal naar buiten. Sindsdien heeft ze meermaals in Italiaanse kranten getuigd over de gewelddadige, perverse relatie die ze met de priester had. Ze heeft het over groepsseks, verplichte seks met andere mannen en mishandelingen. Ze vertelt verder dat de priester haar aanzette om seks te hebben met een paard en dat hij haar herhaaldelijk mishandelde in de pastorij van zijn kerk.

De getuigenissen komen er nadat de politie een onderzoek begon naar de priester. De man wordt beschuldigd van psychologische en fysische terreur en van het aanzetten tot prostitutie.

Huiszoeking

Het onderzoek naar Contin werd geopend na klachten van meerdere vrouwelijke parochianen die zeiden dat ze een relatie met de priester hadden. Contin probeerde de zaak eerst nog te ontkennen, maar toen bij een huiszoeking op zijn computer beelden van de orgiën gevonden werden, kon hij niets anders dan bekennen.

Hoewel het politieonderzoek nog loopt, lijkt het nu al zeker dat de man zal ontslagen worden. De bisschop van Padua, Claudio Cipolla, liet dat al uitschijnen tijdens een persconferentie eerder deze week. ‘Ik kan deze beschuldigingen amper geloven’, zei Cipolla. ‘Zelfs als er geen wettelijke gevolgen zijn, zijn we door de kerkelijk wet verplicht om een disciplinaire straf op te leggen.’

De bisschop noemde de daden van de priester ‘onaanvaardbaar voor een priester, voor een christen en zelfs voor een man’. Bisschop Cipolla wees er voorts op dat het christendom respect voor anderen predikt. En dat katholieke priesters een gelofte van celibaat afleggen.

Ook een tweede priester wordt in het schandaal genoemd. Hij zou deelgenomen hebben aan de orgiën en die soms gefilmd hebben. Maar hij zou mogelijk niet ontslagen worden, zegt de bisschop.