Twee arrestaties na verdacht overlijden in Gierle

In het Antwerpse Gierle (Lille) is zaterdag een man van middelbare leeftijd dood aangetroffen in of bij een waterput. Het parket spreekt van een 'verdachte elementen'. Intussen werden ook twee personen gearresteerd.

Volgens het parket deed zich zaterdag omstreeks 16.00 uur een incident voor in een stal van een boerderij in Gierle (Lille).

'Er is een man van middelbare leeftijd dood aangetroffen ter hoogte van een waterput. Op basis van mogelijk verdachte elementen is een onderzoeksrechter gevorderd om de juiste omstandigheden te onderzoeken', zegt parketwoordvoerder Lieselotte Claessens. Het parket, de gerechtelijke politie en mensen van het labo kamden de omgeving uit.

Het slachtoffer was de eigenaar van de boerderij, maar hij woonde ernaast.

Nog volgens het parket werden intussen ook twee personen gearresteerd, een man van 20 en een man van 56. Zij worden zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Meer commentaar wou het parket voorlopig niet kwijt.