Iran geeft Amerikaanse worstelaars toch visa

De Iraanse regering zal nu toch geen visa weigeren aan het Amerikaanse worstelteam dat wil deelnemen aan een wereldbekerwedstrijd in het land. Dat heeft het staatspersagentschap IRNA gemeld. De maatregel was een reactie op het inreisverbod voor Iraniërs in de Verenigde Staten.

Bahram Ghasemi, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte in een telegramboodschap bekend dat de Amerikaanse worstelaars toch visa zullen krijgen. Die beslissing werd volgens Ghasemi gedeeltelijk ingegeven door het nieuws dat een Amerikaanse rechter ‘de uitvoering van discriminerende maatregelen tegen de toegang van Iraanse burgers in de VS heeft stopgezet’.

De Iraniërs verwijzen zo naar de beslissing van rechter James Robart in Seattle om het inreisverbod voor inwoners uit Iran en zes andere landen, in te trekken voor heel het land. De Amerikaanse regering ging ondertussen in beroep tegen die beslissing.

Na het invoeren van het inreisverbod had Iran laten weten dat Amerikaanse worstelaars die wilden deelnemen aan de wereldbekerwedstrijd in het Iraanse Kermanshah, geen visum zouden krijgen. Beide landen behoren tot de wereldtop in het worstelen.

Het is niet het enige incident waarbij beide landen in conflict gingen sinds de aanstelling van Amerikaans president Donald Trump. Die gaf Iran een ‘formele waarschuwing’ nadat het land rakettesten had uitgevoerd. Gisteren verklaarde een leidinggevende van de Iraanse Revolutionaire Garde dat er een nieuwe militaire oefening van onder andere de raketsystemen zal plaatsvinden.