Fanny Lecluyse wint 200m schoolslag in Nice

Fanny Lecluyse heeft zaterdag de 200m schoolslag gewonnen op de Meeting Camille Muffat (groot bad) in het Franse Nice. De West-Vlaamse zegevierde in 2:29.31 voor de Britse Rosanna Arnold (2:31.96) en de Hongaarse Katinka Hosszu (2:32.65), drievoudig olympisch kampioene op de voorbije Spelen in Rio de Janeiro.

In de reeksen had Lecluyse een chrono van 2:30.05 laten optekenen.

Vrijdag had Lecluyse de 50m school in 32.09 gewonnen (32.08 in reeksen), voor de Françaises Solène Gallego (32.53) en Charlotte Bonnet (32.60).

Jasper Aerents werd derde op de 100m vrij in 50.36. Hij moest de Fransman Mehdy Metella (49.12) en de Algerijn Oussama Sahnoune (49.97) laten voorgaan. In de reeksen had Aerents 50.50 op de tabellen gezet.