Roeselare blijft op de sukkel na nederlaag tegen Aalst, Maaseik loopt uit

Op de zestiende speeldag van de EuroMillions Volley League was er voor Roeselare geen eerherstel. Het pakte slechts drie op twaalf in de laatste vier wedstrijden. Ook Aalst bleek dit weekend te sterk voor de landskampioen.

De bezoekers lieten direct zien dat het opnieuw een moeilijke avond zou worden voor de West-Vlamingen. In de tweede set was er meer evenwicht, maar ook daarin was Aalst te sterk. Na een Roeselaarse heropflakkering in set drie, zorgde Aalst in de vierde set toch voor een nieuwe stuntzege: 15-25, 23-25, 25-17 en 18-25.

Die andere topper, tussen Antwerpen en Maaseik, lag veel meer in balans. Na twee spannende sets was de score ook mooi verdeeld. Een leuke derde set eindigde uiteindelijk in het voordeel van Maaseik waarna de bezoekers set vier met meer voorsprong konden binnenhalen: 23-25, 25-23, 30-32 en 19-25.

Noliko Maaseik loopt uit

Ook Menen bevestigde de goede vorm tegen Leuven. Zonder veel moeite liep het uit tot 2-0. Maar ook na Leuvense deelwinst bleef de thuisploeg koelbloedig: 25-15, 25-19, 22-25 en 25-20. Zo neemt het revanche voor de verloren heenmatch.

Veel spanning was er in Gent, voor zowel de thuisploeg als Waremme is de zesde plaats nog mogelijk. Punten pakken was daarom belangrijk om de kloof met Leuven te dichten. Gent boog in de vierde set een 21-24 achterstand nog om in setwinst en houdt de kansen voor het laatste playoff-ticket gaaf. De Oost-Vlamingen wonnen met 27-25, 23-25, 25-21 en 28-26.

Door de resultaten van deze speeldag lijkt Maaseik (42 punten) nu al zeker dat het de reguliere competitie als leider afsluit. Roeselare (37) voelt de hete adem van Aalst (35) in de nek.