Duizenden Britten verzamelden zaterdagochtend voor de Amerikaanse ambassade in Londen en trokken naar Downingstreet nr. 10. Ze lieten hun ongenoegen blijken over het inreisverbod dat president Trump had ingesteld voor inwoners van zeven moslimlanden en voeren hiermee ook de druk op om het staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk te annuleren. Ook in Parijs en Berlijn kwamen verschillende burgers op straat uit protest tegen de ‘moslimban’.