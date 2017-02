Broos haalt net voor Afrika Cup-finale nog eens uit naar criticasters

Hugo Broos (64) staat zondag met Kameroen tegenover Egypte in de finale van de Africa Cup. Voor aanvang van het toernooi geloofden weinigen in de kansen van het team van de Belgische bondscoach. “De kritiek die we kregen was helemaal niet aangenaam”, zei Broos zaterdag op een persconferentie.

“Ik heb nooit begrepen waarom men me in het begin geen kans heeft gegeven”, vervolgde Broos. “Een journalist moet kritisch, maar ook correct zijn. Het is beter ontslagen te worden met je eigen ideeën dan met die van anderen. Dat is van bij het begin mijn devies geweest. Ik doe het op mijn manier. Als dat niet aanslaat, dan is dat jammer voor mij. Maar ik denk dat het vandaag voor succes zorgt.”

“Als je ons parcours bekijkt, hebben we het al goed gedaan”, zei Broos’ aanvoerder Benjamin Moukandjo smalend. “Ik denk dat er hier in de zaal niemand een cent zou ingezet hebben op ons. En dat is jammer, want hij zou misschien gewonnen hebben.”