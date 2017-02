Het offensief van de ‘buitenstaanders’

Krijgt Frankrijk een president die niet tot het traditionele linkse of rechtse kamp hoort? De kansen van Marine Le Pen en Emmanuel Macron stijgen.

Lyon steekt dit weekend eventjes Parijs naar de kroon als politieke hoofdstad van Frankrijk. Terwijl in Parijs Benoît Hamon officieel op het schild gehesen wordt als presidentskandidaat van de PS, zal Lyon in de ban zijn van drie van zijn rivalen.

Emmanuel Macron houdt een verkiezingsmeeting in het Palais des Sports de Gerland, waar zijn beweging ‘En Marche!’ tienduizend mensen naartoe hoopt te krijgen. De radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon van ‘La France insoumise’ spreekt zijn aanhangers toe in een buitenwijk – maar zal tegelijkertijd via hologram in Parijs te volgen zijn. En in het Centre des Congrès houdt het Front National (FN) zijn zogenaamde ‘assises présidentielles’. Marine Le Pen maakt er zondagnamiddag in de slottoespraak haar programma bekend.

Meneer Onkreukbaar

De koers naar het Elysée lijkt daarmee echt begonnen. En ze kende al een turbulente start. Vooral voor Les Républicains, traditioneel conservatief rechts, zijn de voorbije weken een rollercoaster geweest. Na de onverwachte overwinning van François Fillon bij de voorverkiezingen in november leek het spel eigenlijk al gespeeld en gewonnen.

Maar toen kwam Le Canard Enchaîné met zijn verhaal over hoe Fillon, ‘meneer Onkreukbaar’, jarenlang zijn vrouw en twee van zijn kinderen had betaald voor ‘spookwerk’. Weg waren de zegezekerheid en de euforie. Fillon viel de voorbije dagen in de peilingen terug tot de derde plaats, na Macron. Dat betekent geen tweede ronde, en dus geen Elysée.

Vote populaire

Macron, Mélenchon en Le Pen hengelen alle drie naar de vote populaire, de ‘stem van het volk’, van de gewone arbeider, bediende en kleine zelfstandige. Deze keer zou het, althans volgens peilingen, in dit segment wel stevige concurrentie krijgen van Emmanuel Macron.

De (waarschijnlijke) verdwijning van Fillon uit de presidentsrace komt volgens waarnemers vooral Macron ten goede. Hoe lager Fillon (of een andere kandidaat van Les Républicains) zakt in de peilingen, hoe groter de kans dat hij de tweede ronde haalt. Le Pen bouwt intussen haar voorsprong verder uit.

Lees het volledige artikel in de weekendeditie van De Standaard.