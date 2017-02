Anti-Trump cartoon gaat de wereld rond

Een cartoon van de Canadese cartoonist Pia Guerra over Trump gaat de wereld rond. ‘Dit had ik niet verwacht, maar ik ben wel blij dat mijn werk aanzet tot debat’, aldus Guerra.

Met meer dan 30.000 retweets en een veelvoud aan commentaren en likes is de Trump-cartoon van de Canadees Pia Guerra een internationaal fenomeen geworden op minder dan een week tijd.

Foto: Pia Guerra

Op de cartoon is te zien hoe de kersverse Amerikaanse Donald Trump op schoot zit bij de rechtse radicaal Steve Bannon, die in de Nationale Veiligheidsraad zetelt en wordt beschouwd als de machtigste man van het Witte Huis. Bannon zou de grootste drijfveer zijn achter het omstreden inreisverbod dat Trump oplegde voor zeven islamitische landen.

‘Ik moest mijn woede en verontwaardiging ergens kwijt’, zegt cartoonist Pia Guerra. ‘Het feit dat zo’n man in een veiligheidsraad wordt binnengeloodst, raakt kant noch wal. Het was de bedoeling om mensen aan te zetten tot nadenken, maar ik had nooit verwacht dat het zo hard zou gedeeld worden. En al zeker niet dat de internationale nieuwszenders en pers hem zouden gebruiken om de machtsverhoudingen tussen de twee heren uit te beelden. Mijn cartoon verschijnt zelfs op de achtergrond als mensen in debat gaan over het inreisverbod: waanzin.’

Hoewel de media Guerra een cartoonist noemen, beschouwt ze zichzelf naar eigen zeggen meer als een striptekenaar met een uit de hand gelopen cartoonhobby. Guerra is evenwel zeer tevreden met de aandacht: ‘Ik ben blij dat mijn werk aanzet tot debat.’