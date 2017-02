Iran provoceert met nieuwe rakettesten: ‘Sancties VS zijn prutswerk’

Het spierballengerol tussen de Verenigde Staten en Iran wordt nog intenser. Nadat Trump nieuwe sancties aankondigde voor een Iraanse raketproef, reageert Iran met meer rakettesten.

De spanningen tussen Iran en de VS liepen de afgelopen dagen snel op door het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump invoerde voor zeven moslimlanden, waaronder Iran. Sindsdien bestoken de twee landen - die onder het beleid van voormalig president Barack Obama een voorzichtige dooipoging hadden ingezet - elkaar met sancties en verboden.

Zo weigert Iran bij wijze van repercussie Iran visa te leveren aan Amerikaanse worstelaars die normaal gezien zouden deelnemen aan de Wereldbeker Worstelen die op 16 en 17 februari plaatsvindt in Kermanshah, in het westen van Iran.

‘Iran speelt met vuur’

Vrijdag ontdekte Trump dat Iran afgelopen zondag een proef uitvoerde met een ballistische raket. Daarmee schond het land volgens Washington VN-resolutie 2231.

Trump voerde onmiddellijk strafmaatregelen in tegen 13 personen en 12 bedrijven die betrokken zijn bij het raketprogramma en/of de financiering van de Iraanse Revolutionaire Garde. De nieuwe sancties gingen gepaard met een korte, maar krachtige tweet: ‘Iran speelt met vuur. Ze appreciëren niet hoe ‘aardig’ Obama was voor hen: niet met mij!’

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 februari 2017

Trump raadde Iran aan om zichzelf stil te houden en vooral geen militaire ‘streken’ meer uit te halen. Hij herhaalde dat het intrekken van de eerdere sancties van de VS in ruil voor een afbouwend Iraans nucleair programma een ‘terrible deal’ (verschrikkelijke overeenkomst) is geweest.

‘Prutswerk’

Maar dat is niet bepaald wat Iran in gedachten heeft. De nieuwe sancties van de VS schoten in het verkeerde keelgat en werden door het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdagavond nog afgedaan als ‘prutswerk’.

Zaterdag besliste Iran om ‘gepast’ te reageren. ‘Dit is het Iraanse antwoord op de bedreigingen en sancties van de Verenigde Staten’, klonk het bij de Revolutionaire Garde, die opnieuw reageerde met militaire oefeningen waarbij ook raketten met verschillende reikwijdtes werden afgevuurd.

Het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat de militaire oefeningen slechts het begin zijn en wil op haar beurt Amerikaanse personen en bedrijven sancties opleggen.