Fiscaal symbool is voldoende voor CD&V

Het voorstel voor de meerwaardebelasting treft ‘bijna niemand’, maakt CD&V zich sterk. Het doet de twijfel rijzen of het wel om meer dan een symbooldossier gaat.

CD&V is nog altijd verbolgen over de manier waarop Open VLD en de werkgevers vorig jaar haar voorstel afbrandden door een foute ‘framing’. Vooral uitspraken van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zetten veel kwaad bloed. Zij sprak van een maatregel die vooral de zuinige middenklasse zou treffen.

Een studie van Financiën toont echter aan dat enkel de rijkste gezinnen soms getroffen zullen worden, werpt CD&V-parlementslid en voorzitter van de commissie Financiën Eric Van Rompuy tegen. Volgens de studie brengt de meerwaardebelasting op kruissnelheid 276 tot 465 miljoen euro op.

Maar als de regeling geen betrekking heeft op kmo’s, zoals CD&V ook voorstelt, brengt ze ‘slechts’ tussen de 20 tot 88 miljoen euro op. ‘Minder dan 5 procent van de vennootschappen zijn betrokken.’ Die lage opbrengst grijpt Van Rompuy aan om hard te maken dat hun meerwaardebelasting kmo’s en gewone beleggers buiten schot laat.

De vraag is of een meerwaardebelasting, die amper iets opbrengt, niet meer is dan een symbool dat helemaal geen antwoord biedt aan het onrechtvaardigheidsgevoel dat CD&V wil bestrijden. In het slechtste geval brengt die belasting zelfs minder op dan de 36 miljoen euro die de speculatietaks moest opbrengen. Die mislukte belasting is intussen afgevoerd.

‘De hele discussie is gestart met Marc Coucke die zijn bedrijf voor miljarden verkocht en daar geen belastingen op betaalde, terwijl de burgers een indexsprong moesten slikken’, zegt Van Rompuy. ‘Dat zal niet meer kunnen, maar de kmo’s en gewone beleggers zullen buiten schot blijven. Dat komt tegemoet aan het rechtvaardigheidsgevoel. Ik vind dat meer dan symbolisch.’

Intussen blijft het koffiedik kijken wanneer premier Charles Michel (MR) de drie grote fiscale dossiers tackelt. Hij heeft de voorbije weken bilaterale contacten gehad met de betrokken vicepremiers. ‘Maar hij houdt de kaarten stevig tegen de borst’, luidt het.