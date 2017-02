Mboyo scoort in 93e minuut winning goal voor Cercle

Cercle sleepte gisteravond een 0-1-overwinning uit de brand bij hekkensluiter Lommel. Het komt zo tot op vier punten van nummer vier Tubeke dat zaterdagavond naar Lierse trekt.

Hoewel volgens de naakte cijfers het duel uitgevochten werd tussen de slechtste thuisploeg (Lommel, 6 op 36) en de slechtste uitploeg (Cercle, ook 6 op 36) kende United bijna een droomstart. Valcke, die tegen zijn ex-club absoluut iets wilde tonen, troefde enkele verdedigers op kracht af en kanjerde aansluitend de bal rakelings naast. Jammer genoeg voor de spits kwetste hij zich hierbij.

Na de pauze had Lommel-doelman Bertrams een uitstekende redding in huis bij een poging van Kis. United reageerde prompt met een loeier van Molenberghs. Even later mocht Kis vanuit buitenspel op Bertrams afstormen. Keeper, paal én de toesnellende Neven voorkwamen onheil. Riga gooide Mboyo nog in de strijd en die mocht vanuit buitenspel in de toegevoegde tijd scoren.

Wintertransfer Mboyo scoorde ook vorige week al een goal in het 2-2-gelijkspel tegen Roeselare.

