Kosovaarse tiener mag nog één jaar blijven

Djellza, het Kosovaarse meisje dat voor haar gedwongen uitwijzing onderdook, heeft nu alsnog een verblijfsvergunning voor een jaar gekregen.

De situatie van de 16-jarige Djellza beroerde vorige zomer ons land. Het tienermeisje, dat in Vlaanderen opgegroeide, werd begin augustus plots samen met haar vader opgepakt. Ze werden naar een instelling in Zulte gebracht in afwachting van haar repatriëring naar Kosovo, een land dat ze niet kent, waar ze de taal niet spreekt. Haar broer zat in de gesloten instelling van Merksplas.

Maar voordat ze met haar vader op het vliegtuig naar Kosovo gezet kon worden, verdween ze uit het opvanghuis waar ze verbleef en dook ze onder. ‘Samen met haar vader gaat ze een tijdlang onderduiken’, zei haar advocaat Maurice Mandelblat toen.

Criminele broers

Djellza werd zo slachtoffer van haar ouders die al jarenlang illegaal in ons land verbleven. En van haar broers. Die hebben alle drie een waslijst met pv’s achter hun naam, onder meer voor zware diefstal, drugs en afpersing. Toen een van hen begin juli toevallig tegen de lamp liep bij een controle op straat, besloot de Dienst Vreemdelingenzaken om werk te maken van de uitwijzing van het gezin.

Begin oktober bevestigde staatssecretaris Theo Francken dat Djellza een aanvraag had ingediend om als niet-begeleide minderjarige vreemdeling in ons land te kunnen blijven. ‘Ze heeft verklaard dat haar ouders het land hebben verlaten en dat ze hier dus alleen verblijft’, luidde het toen op het kabinet van Francken. ‘Er is een voogd aangesteld die Djellza zal opvangen. Die moet samen met het meisje en de Dienst Vreemdelingenzaken op zoek gaan naar een duurzame oplossing voor Djellza. Dat kan in België zijn, maar evengoed in Kosovo.’