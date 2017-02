Champions League-finale in 2019 in... Azerbeidzjan?

Bakoe en Madrid zijn allebei kandidaat om in 2019 de finale van de Champions League te organiseren. Deze twee steden dienden als enige hun kandidatuur in voor de deadline van 27 januari, zo maakte de UEFA vrijdag bekend.

Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, is kandidaat met het Olympisch Stadion. Madrid stelt het Metropolitanostadion voor, dat later dit jaar de nieuwe thuishaven van Atletico Madrid wordt.

Dit seizoen wordt de CL-finale in Cardiff gespeeld, in 2018 is Kiev aan de beurt.

Bakoe stelde zich eveneens kandidaat voor de finale van de Europa League in 2019, aldus de UEFA. Naast de Azerbeidzjaanse hoofdstad meldden ook Sevilla, Glasgow, Istanboel, het Georgische Tiflis, Frankfurt en Stuttgart zich aan. De Duitse voetbalbond DFB moet nog kiezen tussen de laatste twee, want een land mag maar één kandidaat afvaardigen.

Dit seizoen gaat de EL-finale in Solna (nabij Stockholm) door. In 2018 is Lyon de gaststad.

In september beslist het Uitvoerend Comité van de UEFA waar de finales van de Champions League en Europa League in 2019 worden gespeeld.