“Deze projectoproep kadert in het maatschappelijk beleid van de Pro League, dat stevig inzet op het ondersteunen van de communitywerking van haar profclubs. Dit is de lokale sociale werking van een club, waarbij voetbal ingezet wordt als hefboom om de samenleving te versterken”, klinkt het. De Pro League investeert voor deze projectoproep 75.000 euro eigen middelen. “Dit fonds wordt gevoed door de vergoedingen, gestort door de clubs in het kader van het reglement van de Pro League inzake wedstrijdincidenten. Zo maken we van iets negatiefs een positief verhaal en geven we terug aan de samenleving.”

Clubs kunnen een dossier indienen waarin zij hun maatschappelijk beleid voorstellen. Na evaluatie door een jury zal hen een bedrag toegekend worden dat exclusief ingezet dient te worden voor maatschappelijke activiteiten.