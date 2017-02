Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott) heeft de derde etappe in de Ronde van Valencia gewonnen, hij was in Roja de Túria de snelste in een massasprint. Greg Van Avermet (BMC) behoudt zijn gele leiderstrui.

De derde etappe ging van Canals naar Riba-Roja de Túria en was 161 kilometer lang. Een relatief vlakke etappe die in rood was aangekruist door de snelle mannen. Zes man trok al vroeg in de aanval, de Fransman Alexis Gougeard (AG2R) was de bekendste naam voorin en hij kreeg het gezelschap van nobele onbekenden Julio Amores, Aitor Gonzalez, Tyler Williams, Daniel Lopez en Ben Perry.

Met nog 26 kilometer te gaan sprong Jos van Emden (LottoNL-Jumbo) als eerste weg uit het peloton en de Nederlander liet meteen de overgebleven vluchters ter plaatse maar ook zijn poging was van korte duur.

Na zijn zege van donderdag had Tony Martin de smaak te pakken en de Duitser probeerde het vandaag opnieuw maar deze keer liet het peloton zich niet verrassen. En zo kregen we de eerste massasprint in deze Spaanse rittenkoers.

Direct Energie nam het voortouw in de voorbereiding op de sprint, in dienst van Bryan Coquard. Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott) was echter de snelste, voor Nacer Bouhanni (Cofidis). Yves Lampaert (Quick-Step) werd vierde en eerste Belg, Oliver Naesen (AG2R) werd zevende. Greg Van Avermaet bolde als negende over de finish en behoudt zo zijn gele leiderstrui.

Van Avermaet: "Turbulente finale"



"Door de wind was iedereen redelijk nerveus. Het was een zware dag voor de ploeg, omdat we de etappe voor het grootste deel hebben gecontroleerd", reageert Van Avermaet op de ploegwebsite. "Ik wilde BMC bedanken door een goede sprint af te werken, maar ik zat niet in de beste positie. De finale was turbulent en technisch en daardoor was het een riskante aankomst, maar ik wilde toch een poging wagen. Wie weet passeer ik als eerste over de streep. Ik ben tevreden dat ik de leiderstrui nog een dag mag dragen. Het zal moeilijk zijn om mijn leidersplaats morgen te verdedigen."



Zaterdag staat een bergrit over 180,9 kilometer op het programma, met aankomst in Llucena en de slotklim op de Alto Más de la Costa. Zondag zijn er in Valencia kansen voor de sprinters.



#VCV2017 Magnus Cort (ORS) gana la 3ª etapa en Riba-Roja de Túria. @NairoQuinCo, en la primera parte del pelotón, sin percances. pic.twitter.com/2mLlNlhgeb — Movistar Team (@Movistar_Team) February 3, 2017

Uitslag:

1. Magnus Cort Nielsen

2. Nacer Bouhanni

3. Bryan Coquard

4. Yves Lampaert

5. Enrique Sanz

6. Samuel Caldeira

7. Oliver Naesen

8. Zakkari Dempster

9. Greg Van Avermaet

10. Viacheslav Kuznetsov