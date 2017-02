Politie koopt nieuwe flitscamera’s (die je nooit zal zien flitsen)

Over enkele weken worden de eerste superflitscamera’s geleverd aan lokale en federale politie in ons land. Dat meldt Het Nieuwsblad. De NK7 werkt infrarood, je ziet dus geen flits, en kan in totaal zes rijstroken tegelijk controleren.

Wie de weg op gaat is gewaarschuwd. De federale en lokale politie hebben een vierjarig contract afgesloten met de firma Securoad om in de komende vier jaar ultramoderne flitscamera’s te leveren. De eerste dertig komen er in de komende weken al aan.

De NK7 superflitspaal kan in totaal zes rijstroken in het oog houden, drie in iedere richting. Maar hij kan evengoed voertuigen op een weg van twee keer twee rijstroken met middenberm controleren.

Ondanks de naam zal je het toestel echter niet zien flitsen. Het maakt gebruik van infraroodlicht waardoor je pas zal weten dat je geflitst bent wanneer de boete de brievenbus binnenrolt.

De superflitspaal is uitgerust met twee radars, ééntje doet de oorspronkelijk meting, de tweede controleert. Het toestel, dat mobiel kan ingezet worden, kan drie bestuurders tegelijkertijd betrappen. Alsof dat allemaal nog niet volstaat heeft de NK7 een laatste wapen in z’n arsenaal: hij is quasi immuun voor reflecties en kan dus ingezet worden in tunnels.

Het apparaat kan zowel foto’s van de voorkant van het voertuig als van de achterkant nemen, waardoor er afgerekend wordt met het probleem van de leesbaarheid van vuile of beschadigde nummerplaten. Verder kan de NK-7 op een statief geïnstalleerd worden, op het radiatorrooster van een auto, in een ‘vuilnisbak’, of zelfs op een brug.

De politie heeft de afgelopen maanden verschillende verschillende nieuwe systemen en flitstoestellen getest. De politie in de Vlaamse Ardennen en Zaventem gebruiken het toestel al. Maar nu is de kogel door de kerk en is het contract met Securoad getekend om de komende vier jaar superflitsers te leveren aan lokale en federale politie. Kostprijs van het nieuwe speeltje: 54.000 euro per stuk, btw inbegrepen.