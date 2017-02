Twee pasgeboren girafjes op twee weken tijd was al opmerkelijk, maar nu kondigt dierentuin Planckendael opnieuw een geboorte aan. Een bonobo zag afgelopen dinsdag er het licht.

Moeder Busira stelt het goed, laat Planckendael weten. Het was haar eerste bevalling, die heel vlot ging, na een dracht van acht maanden. Het geslacht van het kleintje hebben de verzorgers nog niet kunnen ontdekken. De Bonobo krijgt een naam in de Afrikaanse taal Lingala met de beginletter S.

Het is al de vijftiende bonobo die geboren wordt in het dierenpark in Muizen (Mechelen), de tweede in een jaar tijd.

‘Dit is de eerste baby voor Busira, extra spannend voor haar en voor ons’, zegt wetenschapper Jeroen, die het Europese kweekprogramma coördineert. ‘Opluchting en blijdschap heerst in Planckendael, nu alles zo goed gaat. Busira ontbeet deze morgen met een extra banaan om het te vieren. In Europese dierentuinen worden elk jaar in totaal maar vijf of zes bonobo’s geboren.’

Wie is de papa?

Wie is de papa? Bonobo Louisoko? Lucuma? Vifijo? Of is het de jonge Habari? Dat gaat Planckendael pas weten nadat ze een haarstaaltje onderzoeken in hun labo.

De bonobo is een bedreigde diersoort, ze komen enkel voor ten zuiden van de Congostroom. In het hartje van het Congolese regenwoud wonen nog maar 30.000 tot 50.000 bonobo’s. ‘Jacht en stroperij, het verlies en de versnippering van hun leefgebied en het uitbreken van ziektes bedreigen de Afrikaanse mensapen. Daarom is deze geboorte eens te meer een troef voor het kweekprogramma van deze bedreigde soort’, laat Planckendael nog weten.