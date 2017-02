Drie op de vier huisartsen schrijft doorgaans goedkoopste geneesmiddel voor

Meer dan de helft van de 12.733 actieve huisartsen schrijft de patiënten 5 à 6 keer op de 10 het goedkoopste geneesmiddel voor. Daarbovenop zitten al bijna 2.400 artsen boven de 60 procent. Dat maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bekend.

In 2015 startte federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de campagne ‘goedkoopst voorschrijven’. Bedoeling was dat alle huisartsen in minstens de helft van de gevallen het goedkoopste medicijn voorschrijven aan de patiënt. Deze week stuurde de minister een brief om in 2017 te evolueren naar 60 in plaats van 50 procent. Een vijfde van de artsen doet dat vandaag al.

Als alle artsen het doen, zou dat op jaarbasis een besparing van 10 miljoen euro betekenen voor de mensen, aldus De Block.

Toegankelijker

‘De campagne en voordele van de patiënt is een succes’, zegt de minister. ‘Alle actieve huisartsen hebben van het Riziv deze week een brief ontvangen waarin een analyse van hun voorschrijfgedrag staat. We vragen ook hun engagement voor de toekomst.’

Haar beleid focust op de patiënt, beklemtoont De Block. Aan de industrie én de zorgverstrekkers worden aanzienlijke inspanningen gevraagd om de gezondheidszorg voor de patiënt toegankelijker te maken én te verbeteren in kwaliteit. Dat is waar ze naar eigen zeggen voor staat. ‘Eén van de beste zorgen die we onze patiënten daarbij kunnen geven, is het ter beschikking stellen en terugbetalen van nieuwe, innovatieve behandelingen die levens redden en de levenskwaliteit verbeteren. En tegelijkertijd strijden tegen verspilling en overconsumptie die de gezondheid kunnen schaden.’

Kritiek

De Block ligt al een tijd onder vuur wegens de besparingen in de gezondheidszorg. Volgens de oppositie is de patiënt de dupe, maar de liberale minister bestrijdt dat te vuur en te zwaard. De nieuwe cijfers omtrent het voorschrijfgedrag van de artsen moeten haar woorden kracht bij zetten. Maggie De Block was zelf jarenlang huisarts in Merchtem.