Gert Verhulst laat praatgasten slapen op zijn jacht

Gert Verhulst (49) zal zich tijdens zijn nieuwe programma ‘Gert Late Night’ van zijn meest gastvrije kant laten zien: hij legt zijn praatgasten drie nachten te slapen op zijn superjacht waar de show wordt opgenomen.

Verhulst zal op zijn superjacht Evanna, gelegen aan het Museum Aan de Stroom in Antwerpen, naast dagverse gasten ook weekgasten verwelkomen. Opmerkelijk is dat die gasten van maandag tot donderdag op de boot blijven slapen. Plaats is er genoeg: de Evanna, die meer dan 1,6 miljoen euro waard is, is 36 meter lang en telt acht kamers.

‘Gert Late Night’ zal later dit voorjaar, wellicht rond april, tien weken lang van maandag tot donderdag op Vier te zien zijn. Ook James Cooke, bekend van het programma ‘Nieuwe Buren’ met Karen Damen, zal in het programma een rol spelen.