Aan het Louvre-museum in Parijs heeft vrijdagochtend een schietincident plaatsgevonden. Een militair schoot er op een gewapende verdachte, die hem aanviel met een machete.

Omstreeks 9.45 uur heeft een Franse soldaat een verdachte man neergeschoten aan de ingang van de Carrousel du Louvre, een winkelcentrum dat in het beroemde museumcomplex geïntegreerd is. De militair opende het vuur omdat de man het gebouw gewapend wilde binnendringen en de soldaten probeerde te verwonden. Dat wordt bevestigd door de prefect van de Parijse politie, Michel Cadot. De verdachte had een machete en twee rugzakken bij zich.

Het motief van de dader is voorlopig onduidelijk. 'De man stevende op de militairen af en bedreigde hen', aldus Cadot. 'Volgens verschillende getuigen riep de man Allah Akbar.'

Vijf kogels

Tijdens het schietincident raakte de verdachte zwaargewond. 'De soldaat die het vuur opende, raakte de man vijf keer', zei Cadot. 'Alle vijf de kogels kwamen in de buikstreek terecht. De man is overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.' Eén militair liep een hoofdwonde op, vermoedelijk door een messteek van de verdachte.

Alle museumbezoekers zijn geëvacueerd. De meesten onder hen werden naar afgesloten, zwaarbewaakte zalen onder het museum gebracht. De omgeving van het museum is volledig afgesloten door de ordediensten en wordt gecontroleerd op explosieven.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken berichtte over het 'ernstige incident' via het officiële Twitterkanaal:

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

Intussen duiken op sociale media ook beelden op van de plaats delict: