Diependaele: ‘Trump-richtlijnen zijn geen gebrek aan vertrouwen, integendeel’

Het is maar normaal dat de N-VA-partijleiding haar parlementsleden vraagt om te wachten met reageren op nieuws over Amerikaans president Donald Trump tot er correcte informatie is. Dat stelt Vlaams fractieleider Matthias Diependaele in De Ochtend op Radio 1. ‘Het is toch juist de impulsiviteit die Trump zo kwalijk genomen wordt?’

Vanochtend lekte een nota uit waarin de N-VA-partijleiding enkele richtlijnen geeft aan haar parlementsleden over hoe ze moeten reageren op vragen over de nieuwe Amerikaanse president. Inhoudelijk wordt gevraagd niet te reageren, maar de ‘linkse hypocrisie’ over de president mag wel op de korrel genomen worden.

Vlaams fractieleider Diependaele vindt het niet erg dat de handleiding uitlekte. ‘Het gaat om ondersteuning die parlementsleden moet toestaan op correcte info te reageren. In de media wordt niet altijd het volledige plaatje mee te geven.’

‘Wij hebben de plicht om de belangen van de Vlamingen te verdedigen’, benadrukt Diependaele. ‘We moeten daarbij vooral kijken welke invloed Trump heeft op ons.’

‘Linkse hypocrisie terecht aan de kaak stellen’

De fractieleider vindt niet dat de handleiding wijst op een gebrek aan vertrouwen van de partijleiding in haar parlementsleden. ‘Integendeel. Er wordt gevraagd om te wachten, zodat eerst de studiedienst kan ingeschakeld worden, zodat we daarna kalm en rationeel kunnen reageren. Het is toch juist de impulsiviteit van Trump die hem zo kwalijk genomen wordt?’

‘Ik denk dat de linkse hypocrisie terecht aan de kaak stellen’, stelt Diependaele verder. ‘Calvo trok gisteren (in de Kamer, red.) nog van leer tegen Trump, maar zijn sociaal-economisch programma komt grotendeels overeen met dat van de president. Ik heb die bedenking trouwens woensdag (in het Vlaams parlement, red.) ook al voor de voeten gegooid van Wouter van Besien, daar had ik deze mail niet voor nodig.’