Witte Huis: ‘Bouw Israëlische nederzettingen mogelijk niet bevorderlijk voor vrede’

Het Witte Huis heeft donderdag gezegd dat de bouw van nieuwe woningen op Palestijns grondgebied ‘mogelijk niet bevorderlijk is’ voor het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. Meteen werd toegevoegd dat de administratie van Donald Trump nog geen officieel standpunt innam over de Israëlische nederzettingenpolitiek.

‘Hoewel we niet vinden dat het bestaan van nederzettingen een obstakel is voor de vrede, is de bouw van nieuwe nederzettingen of de uitbreiding van bestaande nederzettingen buiten de huidige grenzen mogelijk niet bevorderlijk voor het bereiken van dit doel’, zei de woordvoerder van het Witte Huis in een verklaring.

Sinds de eedaflegging van Trump op 20 januari heeft Israël de bouw van meer dan 6.000 woningen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem aangekondigd.

Voorstander nederzettingen als VS-ambassadeur

David Friedman, de nieuwe VS-ambassadeur in Israël, een uitgesproken voorstander van de nederzettingen Foto: REUTERS

Terwijl de Obama-administratie dergelijke aankondigingen altijd fel bekritiseerde, hulde Trump zich tot nu toe in stilzwijgen over Israëls kolonisatiepolitiek. Hij duidde bij zijn aantreden wel een uitgesproken voorstander van de nederzettingen aan als VS-ambassadeur in Israël.

‘Zoals de president al verschillende keren zei, hoopt hij vrede in het Midden-Oosten te bereiken’, zo gaat de verklaring verder. De tekst benadrukt dat de besprekingen verdergezet zullen worden bij het bezoek van de Israël premier Benjamin Netanyahu aan het Witte Huis op 15 februari.

Geen veto

In december heeft de VN-Veiligheidsraad van Israël een volledige bouwstop in de Palestijnse gebieden en Oost-Jeruzalem gevorderd. Trump vond dat zijn voorganger Obama dat met een Amerikaans veto had moeten tegenhouden.

Een groot deel van de internationale gemeenschap beschouwt de nederzettingen die Israël bouwt op Palestijns grondgebied als een obstakel voor een mogelijk vredesakkoord. Hierdoor lijkt de Westelijke Jordaanoever, onderdeel van de Palestijnse bezette gebieden, steeds meer op een lappendeken en wordt de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat onmogelijk gemaakt. Momenteel leven er ongeveer 400.000 Israëlische kolonisten.