Michel heeft buik vol van immobilisme binnen EU

De Belgische premier Charles Michel stelt vandaag op de Europese top in Malta voor om de landen van de eurozone sneller beslissingen te laten nemen in cruciale dossiers. Hij gelooft niet dat dit met 27 lidstaten (zonder Groot-Brittannië) nog kan.

Het was een felle Charles Michel, die gisterenavond na zijn late aankomst in La Valletta nog een persbabbel hield. Op het menu van de top staat de inperking van de migratie vanuit Libië, onder meer via de intensere opleiding van de Libische kustwacht en meer middelen om de kwaliteit van de vluchtelingenkampen in Libië te verbeteren.

Maar het is ook de eerste keer dat de EU-leiders samenkomen na de eedaflegging van Donald Trump als president van de VS.

‘De EU moet snel beslissingen nemen, anders dreigen we het speeltje te worden van Trump, Poetin en Xi’, aldus Michel, die genoeg heeft van de impasse waarin de EU zich bevindt door de standpunten van vooral Hongarije en Polen. ‘Top na top maken we een analyse van de crisissen die ons bedreigen. We dromen in technicolor als we denken dat we met 27 snel vooruitgang kunnen boeken.’

Daarom zal Michel vandaag voorstellen dat de landen van de eurozone een soort kern-Europa vormen en onder elkaar beslissingen gaan nemen in dossiers zoals een Europese energiemarkt, de bankenunie, de samenwerking inzake defensie, een Europese FBI in de strijd tegen terrorisme en investeringen. Michel pleit voor ‘realistisch Europees patriottisme’. Als het met 27 kan, des te beter. Maar ‘ik aanvaard niet meer dat men alles blijft blokkeren.’

Op de vraag of hij bondgenoten heeft, antwoordt Michel dat diverse landen al geïnteresseerd reageerden. ‘Dit is een ideeëngevecht’ voor de komende maanden, zegt hij. ‘2017 moet een nuttig jaar worden voor Europa, of er nu verkiezingen zijn of niet.’