Lego-steentje geveild voor 19.000 euro

Online veilinghuis Catawiki heeft een zeldzaam Lego-steentje, gemaakt van 14-karaats massief goud, woensdagavond geveild voor bijna 19.000 euro. De nieuwe eigenaar is een verzamelaar uit Engeland.

Met zijn 19.000 euro is het steentje het allerduurste Lego-steentje ter wereld. ‘Naast de goudwaarde van een slordige 2.000 euro is het Lego-steentje vooral heel waardevol voor verzamelaars. Tussen 1978 en 1981 gaf Lego deze gouden steentjes aan een select aantal zakenpartners en medewerkers die 25 jaar bij Lego in dienst waren. Naar verwachting zijn er nog geen 10 van deze steentjes uitgegeven. Er werd vanuit de hele wereld geboden en de verwachte opbrengst van 15.000 euro werd ruim gehaald’, zegt Catawiki in een persbericht.

Catawiki zegt dat het al meer dan 5 jaar geleden is dat er voor de laatste keer zo’n steentje op de markt kwam. Toen bracht het steentje bijna 14.000 euro op. ‘Het steentje dat gisteravond is geveild werd aangeboden door een familielid van een Italiaanse zakenpartner van Lego die het steentje in 1980 kreeg voor zijn bijdrage aan de marktontwikkeling van Lego in Italië’, zegt Lego-expert Rolf Nagtzaam van Catawiki. ‘Vanwege de zeldzaamheid is dit steentje voor verzamelaars de heilige graal onder de Lego-steentjes.’