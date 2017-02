We zien onze familie en vrienden steeds minder

De Vlaming heeft steeds minder oog voor sociale contacten met vrienden en familie. Tegelijk boomen de sport- en ontspanningsverenigingen.

Minder dan een derde van de bevolking heeft nog dagelijks contact met zijn buren. Een op de zeven Vlamingen heeft weinig tot geen contact met familie. Dat blijkt uit onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse overheid naar de sociale contacten en het verenigingsleven van de Vlaming.

Conclusie: de intense onderlinge contacten met vrienden, familie en buren vallen langzaam maar zeker terug. De studie wijst op ‘een lichte toename van sociaal isolement en vereenzaming’. ‘Een probleem dat vooral opdoemt door de veroudering van de samenleving’, zegt socioloog Mark Elchardus (VUB).

Toch is er geen reden tot doemdenken, omdat het verenigingsleven in Vlaanderen weer springlevend is. Bijna drie op de vier Vlamingen zijn ooit lid van een vereniging geweest en 30 procent is nog altijd actief in een vereniging. Vooral de sportclubs zijn in opmars, ten koste van ‘oudere’ verenigingen als vakbonden.